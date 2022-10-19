Показавшая глубокое декольте Наталья Рудова оскорбила свою подписчицу

Актриса Наталья Рудова не смогла сдержать эмоций после слов подписчицы о ее груди. Она в оскорбительной форме ответила девушке, унизив ее интеллектуальные способности.
Рудова опубликовала шуточное видео в социальных сетях. Актриса предстала перед поклонниками в красном платье с глубоким декольте и продемонстрировала навыки актерского мастерства.
«Когда меня спрашивают: Наталья, как поступить в театральный? Тем временем я на поступлении», — подписала ролик Рудова.
Многие пришли в восторг от форм актрисы. Особенно видео понравилось мужской части подписчиков. Однако одна из девушек отметила, что грудь знаменитости уже потеряла упругость, на что Рудова в грубой форме унизила интеллектуальные способности подписчицы.