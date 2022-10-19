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Показавшая глубокое декольте Наталья Рудова оскорбила свою подписчицу

Шоу-бизнес
Показавшая глубокое декольте Наталья Рудова оскорбила свою подписчицу

Актриса Наталья Рудова не смогла сдержать эмоций после слов подписчицы о ее груди. Она в оскорбительной форме ответила девушке, унизив ее интеллектуальные способности.

Рудова опубликовала шуточное видео в социальных сетях. Актриса предстала перед поклонниками в красном платье с глубоким декольте и продемонстрировала навыки актерского мастерства.

«Когда меня спрашивают: Наталья, как поступить в театральный? Тем временем я на поступлении», — подписала ролик Рудова.

Многие пришли в восторг от форм актрисы. Особенно видео понравилось мужской части подписчиков. Однако одна из девушек отметила, что грудь знаменитости уже потеряла упругость, на что Рудова в грубой форме унизила интеллектуальные способности подписчицы.
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