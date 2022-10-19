Показавшая глубокое декольте Наталья Рудова оскорбила свою подписчицу

Многие пришли в восторг от форм актрисы. Особенно видео понравилось мужской части подписчиков. Однако одна из девушек отметила, что грудь знаменитости уже потеряла упругость, на что Рудова в грубой форме унизила интеллектуальные способности подписчицы.