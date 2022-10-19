Россиянин не смог жить в «пыльном» Тбилиси и вернулся на родину

Россиянин улетел в Грузию с друзьями на самолете, и компания остановилась в Тбилиси. Ночь проживания в городе обошлась путешественникам в 2,9 тыс. рублей. Первые два дня молодые люди знакомились со столицей, но через некоторое время россиянин заскучал по дому.