Россиянин не смог жить в «пыльном» Тбилиси и вернулся на родину

Житель Томска несколько дней назад вернулся домой после нескольких недель пребывания в Грузии. Мужчина понял, что в чужой стране ему будет сложнее.
Россиянин улетел в Грузию с друзьями на самолете, и компания остановилась в Тбилиси. Ночь проживания в городе обошлась путешественникам в 2,9 тыс. рублей. Первые два дня молодые люди знакомились со столицей, но через некоторое время россиянин заскучал по дому.
«Тбилиси — красивый город, но мне показался каким-то грязным. Пыль, переполненные мусорные баки. Пока мы гуляли, два человека на моих глазах просто швырнули бутылки в кусты», — поделился томич.
Мужчина добавил, что для трудоустройства в Грузии необходимы вид на жительство и знание английского языка. При переезде в другую страну важно иметь четкий план, в противном случае можно столкнуться с рядом трудностей, сделал вывод россиянин.