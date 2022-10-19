Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Россиянин не смог жить в «пыльном» Тбилиси и вернулся на родину

Общество
Россиянин не смог жить в «пыльном» Тбилиси и вернулся на родину

Житель Томска несколько дней назад вернулся домой после нескольких недель пребывания в Грузии. Мужчина понял, что в чужой стране ему будет сложнее.

Россиянин улетел в Грузию с друзьями на самолете, и компания остановилась в Тбилиси. Ночь проживания в городе обошлась путешественникам в 2,9 тыс. рублей. Первые два дня молодые люди знакомились со столицей, но через некоторое время россиянин заскучал по дому.

«Тбилиси — красивый город, но мне показался каким-то грязным. Пыль, переполненные мусорные баки. Пока мы гуляли, два человека на моих глазах просто швырнули бутылки в кусты», — поделился томич.

Мужчина добавил, что для трудоустройства в Грузии необходимы вид на жительство и знание английского языка. При переезде в другую страну важно иметь четкий план, в противном случае можно столкнуться с рядом трудностей, сделал вывод россиянин.
тбилиси грузия россиянин томск
Военкоры ФАН
Лучшие в аду