Петербуржцев предупредили о негативных последствиях от покупки красноухих черепах у метро

Специалисты Росприроднадзора рассказали, почему не следует приобретать красноухих черепах около станций метрополитена. Торговцы часто не все объясняют относительно вида животного, методах его содержания и разведения.
По словам сотрудников ведомства, стихийные торговые точки с черепахами обычно не имеют соответствующих документов. Также покупателей вводят в заблуждение, уверяя, будто животное сильно не изменится в размере и будет неприхотливо в уходе. Но черепахи быстро становятся довольно крупными, что осложняет уход за ними. К тому же они могут быть агрессивны, отчего некоторые выпускают их в водоемы.
Красноухая черепаха является худшим в мире инвазивным видом и наносит значительный вред экологии за пределами своей естественной среды обитания, отметили эксперты. Эти черепахи вытесняют местные виды, а с приходом холодов могут погибнуть. Помимо этого, красноухие черепахи являются переносчиками сальмонеллы, имели место случаи заражения от них людей, предупредили в Роспотребнадзоре.