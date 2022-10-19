Петербуржцев предупредили о негативных последствиях от покупки красноухих черепах у метро

По словам сотрудников ведомства, стихийные торговые точки с черепахами обычно не имеют соответствующих документов. Также покупателей вводят в заблуждение, уверяя, будто животное сильно не изменится в размере и будет неприхотливо в уходе. Но черепахи быстро становятся довольно крупными, что осложняет уход за ними. К тому же они могут быть агрессивны, отчего некоторые выпускают их в водоемы.