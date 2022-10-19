Власти Херсонской области сообщили об отражении всех атак ВСУ

Российские войска отразили все попытки украинской армии пойти в наступление в Херсонской области. Линия обороны по-прежнему удерживается ВС РФ, заявили сообщили власти региона.
Об отражении очередной попытки атаки ВСУ сообщили в среду власти области. Ранее врио губернатора Херсона Владимир Сальдо опроверг сообщения СМИ о том, что командование ВС РФ якобы рассматривается возможность сдачи города украинской армии.
Накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин передал, что у разведки есть основания считать, что Киев планирует применять «запрещенные методы» ведения боевых действий у Херсона.