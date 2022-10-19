Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти Херсонской области сообщили об отражении всех атак ВСУ

Армия
Власти Херсонской области сообщили об отражении всех атак ВСУ

Российские войска отразили все попытки украинской армии пойти в наступление в Херсонской области. Линия обороны по-прежнему удерживается ВС РФ, заявили сообщили власти региона.

Об отражении очередной попытки атаки ВСУ сообщили в среду власти области. Ранее врио губернатора Херсона Владимир Сальдо опроверг сообщения СМИ о том, что командование ВС РФ якобы рассматривается возможность сдачи города украинской армии.

Накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин передал, что у разведки есть основания считать, что Киев планирует применять «запрещенные методы» ведения боевых действий у Херсона.
херсон украина всу
Военкоры ФАН
Лучшие в аду