Жена принца Гарри надела футболку с феминистским лозунгом в поддержку женщин Ирана

Супруга принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл, поддержала протестующих иранских женщин. Герцогиня Сассекская продемонстрировала солидарность с жительницами Ирана, надев футболку с феминистским лозунгом.
Причиной протестов в Иране стала гибель 22-летней Махсы Амини. Девушка скончалась после того, как ее избила полиция за неправильное ношение хиджаба.
Маркл поддержала иранских женщин на мероприятии в Лос-Анджелесе, которое организовал стриминговый сервис Spotify. Жена принца Гарри выступила с лекцией о феминизме.
Герцогиня Сассекская похвалила участников протестов в Иране за мужество, передает Hello. Кроме того, невестка Карла III пришла на мероприятие в футболке с лозунгом «Женщины. Жизнь. Свобода», написанном на языке фарси.