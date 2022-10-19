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Жена принца Гарри надела футболку с феминистским лозунгом в поддержку женщин Ирана

Общество
Жена принца Гарри надела футболку с феминистским лозунгом в поддержку женщин Ирана

Супруга принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл, поддержала протестующих иранских женщин. Герцогиня Сассекская продемонстрировала солидарность с жительницами Ирана, надев футболку с феминистским лозунгом.

Причиной протестов в Иране стала гибель 22-летней Махсы Амини. Девушка скончалась после того, как ее избила полиция за неправильное ношение хиджаба.

Маркл поддержала иранских женщин на мероприятии в Лос-Анджелесе, которое организовал стриминговый сервис Spotify. Жена принца Гарри выступила с лекцией о феминизме.

Герцогиня Сассекская похвалила участников протестов в Иране за мужество, передает Hello. Кроме того, невестка Карла III пришла на мероприятие в футболке с лозунгом «Женщины. Жизнь. Свобода», написанном на языке фарси.
Меган Маркл принц гарри иранские женщины
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