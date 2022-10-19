Пресс-секретарь президента ЦАР Мокпем обсудил с журналистами необходимость проведения конституционного референдума

Банги, 19 октября. Пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем встретился с журналистами местных СМИ для обсуждения важных вопросов страны. Об этом сообщает Nouvelles Plus.
Встреча с представителями изданий состоялась в минувшую субботу в столице республики — Банги. Основной темой пресс-конференции стала необходимость проведения референдума по внесению изменений в главный закон страны.
«Конституция — это не библейский закон. Она является эволюционной и может быть изменена в любое время в соответствии с реальностью. Мир изменился, изменилась и реальность Центральноафриканской Республики. Поэтому мы все понимаем, что нам необходима новая Конституция», — заявил Мокпем.
Идея внесения поправок в основной документ поддерживается президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера. По словам пресс-секретаря, глава республики серьезно относится к волеизъявлению народа, который призывает его провести конституционный референдум.
Ранее атташе посольства России в ЦАР Владислав Ильин в беседе с ведущим местного радио отметил положительную динамику в развитии демократии республики.