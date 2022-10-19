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Четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса появятся в Севастополе до конца года

Общество
Четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса появятся в Севастополе до конца года

До конца 2022 года в Севастополе будет построено четыре новых спортивных объекта. Физкультурно-оздоровительные комплексы появятся на улице Шевченко, в Инкермане, Каче и Верхнесадовом.

ФОК в Верхнесадовом готов на 85% — сейчас внутри здания идут отделочные работы. Предстоит также благоустройство и оснащение спортивным оборудованием прилегающих территорий, передает сетевое издание «Вести Севастополь».

У этого объекта непростая судьба. В первоначальном проекте не учитывался высокий уровень грунтовых вод в долине реки Бельбек. В связи с этим пришлось менять конструктивные решения по несущей способности фундаментов.

В Инкермане на следующей неделе запланированы гидравлические испытания чаши будущего бассейна.
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