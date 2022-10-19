«ПОКОЛЕНИЕ. Time»: нужен ли влюбленным «штамп в паспорте»?

Понятие семьи и брака для наших бабушек и дедушек было священным. Барышни «хранили себя для единственного» и замуж выходили «непременно навсегда». Сейчас молодежь относится к вопросу проще. Брак, по мнению юных максималистов, совсем не обязателен для настоящих чувств, а «штамп в паспорте», как считают многие, не только не может скрепить союз, но порой даже усугубляет уже имеющиеся конфликты. Важно ли все-таки узаконивать отношения, или нет необходимости заключать брак с сожителями — об этом горячо спорили актриса Елена Антипова и певец Влад Roully Попов в новом выпуске передачи «ПОКОЛЕНИЕ. Time».
Актриса Елена Антипова воспитана в строгих восточных традициях. Она отмечает, что то, что сейчас называют гражданским браком, раньше именовалось простым сожительством. Актриса досадует на подмену понятий: ведь раньше гражданским браком называли именно зарегистрированные в ЗАГСе отношения без венчания в церкви. По мнению Елены, сожительствовать без оформления отношений не только неприемлемо, но и унизительно. Торопят девушек с замужеством, по мнению Елены, и биологические часы. Ведь врачи говорят, что шансов родить здоровое дитя без патологий после 30 лет остается значительно меньше. Владу Елена Антипова заявила: нельзя жить под девизом «поматросил и бросил!».
Сам же блогер и певец Влад Попов категорически возражает против консервативных взглядов Елены. Он считает, что "штамп в паспорте" для счастливой любви не нужен. В качестве аргумента Влад вспоминает прекрасные отношения с теперь уже бывшей девушкой. Гость программы также опасается, что после замужества дама сердца может «сесть на шею». А на то, что женщина должна соотносить возможности с детородным возрастом, Влад Попов уверенно заявляет, что прекрасная половина вполне может родить ребенка и в 50, хотя и признает, что "придется потрудиться".
Придут ли герои в этом непримиримом споре к компромиссу, и каков он, если он все-таки возможен? Подробнее об этом – в новом выпуске передачи «ПОКОЛЕНИЕ. Time».