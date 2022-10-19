«ПОКОЛЕНИЕ. Time»: нужен ли влюбленным «штамп в паспорте»?

Актриса Елена Антипова воспитана в строгих восточных традициях. Она отмечает, что то, что сейчас называют гражданским браком, раньше именовалось простым сожительством. Актриса досадует на подмену понятий: ведь раньше гражданским браком называли именно зарегистрированные в ЗАГСе отношения без венчания в церкви. По мнению Елены, сожительствовать без оформления отношений не только неприемлемо, но и унизительно. Торопят девушек с замужеством, по мнению Елены, и биологические часы. Ведь врачи говорят, что шансов родить здоровое дитя без патологий после 30 лет остается значительно меньше. Владу Елена Антипова заявила: нельзя жить под девизом «поматросил и бросил!».