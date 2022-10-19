Картины российских художников выставят в музеях Уганды

Кампала, 19 октября. Уганда приглашает российские музеи к сотрудничеству. Об этом сообщил посол африканской республики в РФ Мозес Кизиге.
В беседе с журналистами дипломат рассказал, что идея организовать показ работ российских живописцев в родной стране появилась у него после посещения Нижнего Новгорода, Казани, Рязани, Уфы и Перми. Он также отметил, что искусство может стать одним из каналов стабильного партнерства между Москвой и Кампалой.
«Мы у вас можем поучиться в этом плане. Мы начали с небольшой выставки, но в дальнейшем хотим перемещаться в более крупные музеи. Российские художники также должны быть представлены в Уганде — из Третьяковской галереи, у нас много места в национальных галереях», — заявил Кизиге, рассказывая о небольшой экспозиции нижегородских мастеров в здании дипмиссии.
Ранее представитель африканской республики предложил экспортировать национальные электромобили в Россию. Также африканская республика заключила ряд соглашений с отечественным предприятием «Камаз» о строительстве крупного завода на территории Черного континента.