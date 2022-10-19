Картины российских художников выставят в музеях Уганды

В беседе с журналистами дипломат рассказал, что идея организовать показ работ российских живописцев в родной стране появилась у него после посещения Нижнего Новгорода, Казани, Рязани, Уфы и Перми. Он также отметил, что искусство может стать одним из каналов стабильного партнерства между Москвой и Кампалой.