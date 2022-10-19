Соперник обвиненного в читерстве шахматиста Ниманна сломал фигуру на чемпионате США

Соперник гроссмейстера Ханса Ниманна сломал фигуру во время партии на чемпионате США по шахматам.
Американский шахматист Ханс Ниманн оказался в центре скандала на чемпионате США, который проходит в Сент-Луисе. Соперник 19-летнего гроссмейстера Самуэль Севян, игравший белыми фигурами, схватил короля соперника, после чего сломал на фигуре крест. Этот момент запечатлела камера.
После инцидента Ниманн остановил часы и обратился к арбитру. Через некоторое время партия продолжилась.
Примечательно, что ранее норвежец Магнус Карлсен обвинил Ниманна в читерстве. Это произошло после того, как американец прервал беспроигрышную серию 16-го чемпиона мира по шахматам, насчитывавшую 53 партии.