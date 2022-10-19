Пользователи Twitter не на шутку рассердились из-за поста Зеленского о транше Евросоюза

Пост президента Украины Владимира Зеленского о транше Евросоюза вывел из себя пользователей Twitter. Они оставили множество осуждающих комментариев в Сети.
В публикации украинский лидер обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен со словами благодарности за финансовую поддержку. При этом Зеленский признался, что ждет поступления девяти миллиардов евро.
Пользователи пришли к выводу, что они стали свидетелями «самой крупной операции по отмыванию денег в истории».
«Какое право ты имеешь просить наших денег? Мы тебе ничего не должны! Сколько еще денег из наших карманов ты получишь под руководством марионеточного правительства в Брюсселе?» — устроил Зеленскому холодный душ один из юзеров.
Некоторые комментаторы поняли, почему мирное разрешение конфликта не представляет для главы Украины никакого интереса. Дело в том, что Зеленский вместо этого «может получить кучу денег».
Другие выразили недовольство тем, что руководство ЕС способно вытворять с их налогами. Они предупредили, что «счет» за подобное поведение будет выставлен на будущих выборах.