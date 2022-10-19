Анастасия Волочкова покажет сказку для детей из Мариуполя, Луганска и Донецка

Танцовщица и светская львица Анастасия Волочкова снимает видеоклипы у себя дома и готовится к большому проекту «Балерина в зазеркалье цирка».
Все зрители будут приглашены совершенно бесплатно. Билеты будут распространяться среди врачей, учителей, многодетных семей и поклонников артистки.
Также на шоу будут приглашены дети и семьи из ЛНР и ДНР.
«Мы рады будем всех накормить и напоить чаем», — поделилась Волочкова с корреспондентом ФАН.
Благотворительностью Анастасия Волочкова занимается более 20 лет. Всегда находит возможность и средства, чтобы оплатить все затраты на шоу и порадовать своих зрителей.
«Это моя возможность отвлечь людей от негатива и подарить людям сказку», — подчеркнула балерина.
Ранее Волочкова рассказала ФАН о своей дружбе с эстрадным певцом Николаем Басковым. Звезд связывают теплые отношения уже на протяжении 23 лет.