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Анастасия Волочкова покажет сказку для детей из Мариуполя, Луганска и Донецка

Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова покажет сказку для детей из Мариуполя, Луганска и Донецка

Танцовщица и светская львица Анастасия Волочкова снимает видеоклипы у себя дома и готовится к большому проекту «Балерина в зазеркалье цирка».

Все зрители будут приглашены совершенно бесплатно. Билеты будут распространяться среди врачей, учителей, многодетных семей и поклонников артистки.

Также на шоу будут приглашены дети и семьи из ЛНР и ДНР.

«Мы рады будем всех накормить и напоить чаем», — поделилась Волочкова с корреспондентом ФАН.

Благотворительностью Анастасия Волочкова занимается более 20 лет. Всегда находит возможность и средства, чтобы оплатить все затраты на шоу и порадовать своих зрителей.

«Это моя возможность отвлечь людей от негатива и подарить людям сказку», — подчеркнула балерина.

Ранее Волочкова рассказала ФАН о своей дружбе с эстрадным певцом Николаем Басковым. Звезд связывают теплые отношения уже на протяжении 23 лет.
благотворительность анастасия волочкова днр и лнр
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