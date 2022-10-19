«Настрой у жителей боевой»: депутаты Госдумы помогают жителям Херсонщины, выезжающим в Россию

Тем временем в городе Новая Каховка глава Гуманитарного центра Кастюкевич, зампред комитета по обороне ГД Андрей Красов и первый зампред комитета по развитию гражданского общества Артем Бичаев провели встречи с местными жителями. Они побывали в паспортном столе и посетили несколько объектов, разрушенных после обстрелов ВСУ. Город до сих пор регулярно подвергается обстрелам нацистов, и даже по ходу визита депутатов ГД в Новой Каховке звучали сирены «воздушной тревоги».