«Настрой у жителей боевой»: депутаты Госдумы помогают жителям Херсонщины, выезжающим в Россию

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсоне, в регионе работает группа депутатов Госдумы от партии «Единая Россия». Они откликнулись на обращение главы региона Владимира Сальдо в адрес российских властей с просьбой оказать поддержку жителям области.
Вскоре после обращения Владимира Сальдо многие регионы РФ тут же объявили, что готовы принять у себя жителей Херсонщины. Депутаты Госдумы приехали в Херсон, чтобы уточнить ситуацию на месте, встретиться с жителями и оказать максимальное содействие в вопросах логистики и решении многих других проблем.
Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова вместе с депутатом Госдумы Михаилом Шереметом пообщалась с педагогами и директорами школ в Скадовске. Сейчас большинство местных детей находятся на каникулах, оставшиеся выезжают на отдых в Крым. Поэтому у коллективов школ появилось время обсудить вопросы интеграции системы образования и работу по российским стандартам.
«Сегодня у херсонцев возникает много вопросов по дальнейшему трудоустройству. Их волнует, что будет с их имуществом, которое они оставляют, особенно эта тема волнует пожилых горожан. Мы все с ними проговорили, заверили людей, что на новом месте их встретят и позаботятся о них, ведь Россия своих не бросает. Часть вопросов решили на месте, часть взяли "на карандаш", и решим их в ближайшее время. Переезд — это всегда сложная ситуация, особенно в условиях спецоперации», — рассказала депутат Госдумы РФ Ольга Казакова.
В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил, что он родился и вырос в Крыму, и трудности переходного периода, который сейчас переживают жители Херсонщины, ему прекрасно знакомы.
«У нас есть готовые варианты решения многих проблем, связанных с переездом. Мы показали людям алгоритмы, "дорожные карты", как действовать в той или иной ситуации. Мы, крымчане, уже прошли этот трудный путь, и для нас жители Херсонской области — родные люди. У нас одинаковый менталитет, общая история, культура. Мы им поможем всем, чем только можем», — пообещал Шеремет.
По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, даже если ребенок уехал на отдых в Крым или на другой курорт России, это не значит, что взрослые не могут последовать за ним.
«По нашим данным, и дети, и родители очень рады условиям, где дети живут в Анапе. Единственная проблема в том, что педагоги, сопровождающие детей, не могут остаться с ними. Ведь все дети разных возрастов и, если бы педагоги оставались с ними, то и родителям было бы гораздо спокойнее. Мы готовы изыскать средства на эти цели», — отметил Владимир Леонтьев.
Глава Гуманитарной миссии в Херсоне Игорь Кастюкевич сообщил, что вплотную займется данным вопросом. По его мнению, возможность выехать из Херсона и увидеть, как отдыхают дети, должна быть и у родителей. Еще один вопрос касался маломобильных жителей Херсонщины, которых трудно эвакуировать в Россию.
«Военная спецоперация РФ показала истинное лицо каждого человека, кто он есть на самом деле. Тот, кто был патриотом, он и остался патриотом своей Родины, России. А у кого-то, наоборот, вскрылась прямо-таки звериная сущность. Многие оставили здесь своих стариков, а ведь даже волки не бросают свою семью», — рассказала жительница Новой Каховки Ольга Горина.
«Маломобильные жители или их родные могут позвонить на горячую линию +7 800 301 99 99 и заявить о желании уехать. Есть четкий алгоритм, как это будет осуществляться. Кроме того, мы сейчас вывозим жителей, которым необходимо медицинское обследование. Так, например, у нас есть целая семья — мама и трое детей, у всех есть серьезные проблемы со здоровьем, которые нужно решать. Мы решили, что они поедут на полное обследование в Крым», — сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.
Тем временем в городе Новая Каховка глава Гуманитарного центра Кастюкевич, зампред комитета по обороне ГД Андрей Красов и первый зампред комитета по развитию гражданского общества Артем Бичаев провели встречи с местными жителями. Они побывали в паспортном столе и посетили несколько объектов, разрушенных после обстрелов ВСУ. Город до сих пор регулярно подвергается обстрелам нацистов, и даже по ходу визита депутатов ГД в Новой Каховке звучали сирены «воздушной тревоги».
«По нашим впечатлениям, настрой у местных жителей боевой, никто не боится, люди верят в силу российской армии. Но мы прекрасно понимаем, что референдум, позволивший гражданам вернуться в Россию, сильно разозлил киевскую власть. Поэтому, если ВСУ будут бить, то не по военным целям, а по мирному населению. Поэтому важно минимизировать риски для гражданских. В отличие от преступной киевской власти, в России считают главной ценностью людей и их защиту. Поэтому мы, депутаты Госдумы, приехали, чтобы ответить на все вопросы и максимально помочь тем, кто захочет уехать», — сообщил зампред комитета по обороне Госдумы Андрей Красов.
По ходу встреч у каховцев возникали различные вопросы — например, как вывезти бабушку 85-ти лет, или как выехать на своей машине, отдельно от сформированных колонн.
«Работать нужно с каждым обращением индивидуально, несмотря на единый алгоритм для тех, кто желает выехать. Получая обратную связь от жителей, мы тут же доводим информацию до властей области, и принимаем решения», — сообщил зампред комитета по развитию гражданского общества Артем Бичаев.
Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов провел встречи с жителями в Чаплинке. Вместе с местными властями он также обсудил возможные варианты выезда и детского отдыха.
«По словам местных чиновников, сегодня в Чаплинке осталось всего около трети населения. Многие уехали на время, они планируют вернуться в родной поселок. Мы разъяснили людям все детали по выезду, например, на отдых в Анапу, обсудили их насущные проблемы. Будем работать дальше», — рассказал депутат ГД Гимбатов.
Депутаты Госдумы заверили, что возьмут на контроль все обращения жителей, поступившие в ходе встреч. А также окажут помощь тем, кто захочет выехать вместе с семьей и детьми в другие регионы России. Ранее глава «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что все положения «Народной программы» партии вскоре будут распространены на новые регионы РФ, и партия принимает активное участи в интеграции новых субъектов в Россию.