Анастасия Волочкова описала свою самую экстравагантную выходку

Однако артистка все же не считает эти пикантные фото дерзкой выходкой. По словам знаменитости, она заложила в снимки посыл отстать от нее. Но кадры вызвали противоположный эффект, добавила Волочкова. Все стали ей подражать, раздеваться, делать карикатуры и фотожабы, но до сих вспоминают только ее снимки, резюмировала балерина.