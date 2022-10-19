Анастасия Волочкова описала свою самую экстравагантную выходку

Балерина Анастасия Волочкова славится провокационными поступками. Однако за плечами звезды есть выходка, которую она считает наиболее экстравагантной.
Экс-артистке Большого театра кажется, что ее самый эксцентричный поступок — снимки, которые она сделала на Мальдивах десять лет назад. Тогда Волочкова сфотографировалась обнаженной, а на ее теле разместили лишь камешки и песок.
«Это был мой вызов тем людям, кто доставал меня своими шпионскими попытками сфотографировать меня в самый неподходящий момент на отдыхе из-за кустов. Или в те моменты, когда я переодевалась на показах», — объяснила балерина в интервью PROZVEZD.
Однако артистка все же не считает эти пикантные фото дерзкой выходкой. По словам знаменитости, она заложила в снимки посыл отстать от нее. Но кадры вызвали противоположный эффект, добавила Волочкова. Все стали ей подражать, раздеваться, делать карикатуры и фотожабы, но до сих вспоминают только ее снимки, резюмировала балерина.