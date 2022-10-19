Мали призвала ООН расследовать преступления Франции на территории республики

Нью-Йорк, 19 октября. Глава МИД Мали Абдулай Диоп обвинил Францию в нарушении воздушного пространства республики и поставках оружия боевикам. Об этом сообщает Regnum.
В минувший вторник малийский дипломат выступил на брифинге в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Диоп настаивает на специальном заседании Совета Безопасности ООН по преступным действиям бывшей метрополии на территории Мали.
Также министр иностранных дел пообещал предъявить доказательства «двуличных действий, актов шпионажа и актов дестабилизации» со стороны Франции.
За десять лет присутствия в стране военный контингент Пятой республики не справился с основной задачей — обеспечением безопасности мирного населения. Вместо этого солдаты бывшей метрополии сами не раз становились фигурантами криминальных дел, включая пособничество террористам.
Ранее в африканской республике прошел ряд демонстраций против деятельности миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА). Подробнее о том, почему жители Мали требуют полного вывода «голубых касок» из страны, читайте в материале Федерального агентства новостей.