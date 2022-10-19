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Туристы объявили Египет худшей страной для отдыха

Общество
Туристы объявили Египет худшей страной для отдыха

Пользователи Reddit составили список самых худших стран для отдыха. Они рассказали, почему никогда больше не поедут в эти государства.

Самой неприятной страной для отдыха оказался Египет. Побывавший там путешественник сообщил, что ему не понравилось больше всего.

«Египет. Это грязно, опасно, а люди совсем не приятные. Моей сестре-подростку приходилось терпеть домогательства со стороны пожилых мужчин, куда бы она ни пошла», — написал юзер.

Вторую строчку антирейтинга заняло побережье Эгейского моря в Турции. Пользователи Сети пояснили, что массовый туризм разрушил всю подлинную красоту этой страны.

Объединенные Арабские Эмираты также попали в список худших курортов. Эта страна не нравится путешественникам из-за смешения богатства с бедностью и свободного обращения наркотиков несмотря на запрет.

Экзотический остров Занзибар в Танзании замыкает рейтинг. Причинами негативного отношения к этому месту стали безудержная нищета и коррупция.
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