Туристы объявили Египет худшей страной для отдыха

Пользователи Reddit составили список самых худших стран для отдыха. Они рассказали, почему никогда больше не поедут в эти государства.
Самой неприятной страной для отдыха оказался Египет. Побывавший там путешественник сообщил, что ему не понравилось больше всего.
«Египет. Это грязно, опасно, а люди совсем не приятные. Моей сестре-подростку приходилось терпеть домогательства со стороны пожилых мужчин, куда бы она ни пошла», — написал юзер.
Вторую строчку антирейтинга заняло побережье Эгейского моря в Турции. Пользователи Сети пояснили, что массовый туризм разрушил всю подлинную красоту этой страны.
Объединенные Арабские Эмираты также попали в список худших курортов. Эта страна не нравится путешественникам из-за смешения богатства с бедностью и свободного обращения наркотиков несмотря на запрет.
Экзотический остров Занзибар в Танзании замыкает рейтинг. Причинами негативного отношения к этому месту стали безудержная нищета и коррупция.