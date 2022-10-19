Взрывной скачок цен на бензин заставил рекордное число британцев пересесть на велосипеды

Жители Великобритании начали массово пересаживаться с автомобилей на велосипеды из-за роста цен на топливо.
Всего за четыре месяца количество граждан, использующих двухколесный транспорт, увеличилось на 11% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Также оно стало на 54% выше, чем до пандемии.
«Сейчас популярность этого вида транспорта превышает уровни, наблюдавшиеся во время пандемии, когда уровень использования велосипедов был самым высоким за последние 60 лет», — передает газета Times.
Руководитель благотворительной организации Cycling UK Сара Митчелл предположила, что этому поспособствовало повышение стоимости топлива в государстве.
«Резкий скачок числа британцев, использующих велосипед, был зафиксирован еще в марте, что соотносится с ростом цен на топливо и стоимости жизни в общем», — заключила она.
Тенденция роста числа граждан, которые предпочтут велосипед автомобилю, может продолжиться в обозримом будущем, предположила Сара Митчел.