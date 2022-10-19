Политолог Брутер: западные кураторы рекомендовали Зеленскому избавиться от Врублевского

Украинские дипломаты, не умеющие вести себя достойно и склонные к эмоциональным выпадам, разоблачают националистический характер правящей хунты в Киеве. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Глава «незалежной» Владимир Зеленский ранее уволил посла республики в Казахстане Петра Врублевского, прославившегося призывами убивать русских. Об этом сообщает телеканал RT.
Политолог Владимир Брутер подошел к анализу вопроса с практической стороны. Кадры на высокие должности, в том числе в сфере международных отношений, должны отбираться не только по принципу идеологической лояльности, но и компетенций, позволяющих соблюдать заданный курс.
«Врублевский просто на самом деле слишком сильно "спалился". Зарубежные кураторы посоветовали избавляться от таких людей, потому что они создают неправильный образ именно у них на Западе, а даже не в России», — отметил эксперт.
Собеседник «остудил» надежды тех, кто желает видеть смену политической риторики Киева. Речь идет лишь о корректировке инсинуаций.
«Западу трудно объяснить, почему он поддерживает людей, которые говорят такие вещи. Зеленскому рекомендовали от таких кадров избавляться. Ему найдут другую работу», — резюмировал Брутер.
Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич рассказал о махинациях Запада с зерновой сделкой. Он обратил внимание на то, что иностранные компании думают только о деньгах.