Власти Херсонской области сообщили о наступлении ВСУ на Берислав

Подразделения украинской армии в первой половине дня 19 октября перешли в наступлении из района Новой Каменки в направлении Берислава. Об этом сообщил врио замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Все атаки украинских националистов на Берислав отражены, отметил Стремоусов в своем Telegram-канале.
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о наступательной активности ВСУ в Херсонской области, к которой привлечено несколько батальонов личного состава украинской армии, ствольная артиллерия и множество БПЛА.