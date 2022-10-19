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Власти Херсонской области сообщили о наступлении ВСУ на Берислав

Армия
Власти Херсонской области сообщили о наступлении ВСУ на Берислав

Подразделения украинской армии в первой половине дня 19 октября перешли в наступлении из района Новой Каменки в направлении Берислава. Об этом сообщил врио замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Все атаки украинских националистов на Берислав отражены, отметил Стремоусов в своем Telegram-канале.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о наступательной активности ВСУ в Херсонской области, к которой привлечено несколько батальонов личного состава украинской армии, ствольная артиллерия и множество БПЛА.
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