Блогер Стружук осудила ВСУ и может лишиться гражданства Украины из-за критики в Сети

Украинская блогерша София Стужук подвергла критике ВСУ и столкнулась с бурей негодования в местных социальных сетях.
Девушка обратила внимание на поведение жителей Украины, которые радовались чужим разрушениям. Например, ЧП на Крымском мосту. Блогерша сочла такое поведение украинцев неуместным и критически отозвалась о ВСУ.
«Нельзя быть за мир и вместе с тем радоваться смертям или разрушениям у других. Значит вы не за мир точно. Донаты на ВСУ не делаю, потому что не спонсирую насилие», — приводит слова Стужук «ИноСМИ» со ссылкой на одно из зарубежных изданий.
Теперь на Украине требуют лишить Стружук гражданства. Сама девушка переехала в Европу и закрыла от украинцев свои страницы в соцсетях.