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Пользователи Сети сравнили онкобольного Юдашкина с Жанной Фриске

Шоу-бизнес
Пользователи Сети сравнили онкобольного Юдашкина с Жанной Фриске

Модельер Валентин Юдашкин на протяжении многих лет борется с онкологией. Сначала он сильно похудел, а теперь начал поправляться. Пользователи Сети заметили изменения во внешности дизайнера и сравнили его с покойной певицей Жанной Фриске.

«Больно смотреть на измученного раком Юдашкина. Как и Фриске, он начал полнеть. Дай бог ему здоровья!» — написал один из пользователей в социальных сетях.

Летом в семье Юдашкиных произошло радостное событие — на свет появилась внучка модельера. Девочка стала третьим ребенком для его дочери Галины, сообщает портал Teleprogramma.pro.
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