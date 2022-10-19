Пользователи Сети сравнили онкобольного Юдашкина с Жанной Фриске

Модельер Валентин Юдашкин на протяжении многих лет борется с онкологией. Сначала он сильно похудел, а теперь начал поправляться. Пользователи Сети заметили изменения во внешности дизайнера и сравнили его с покойной певицей Жанной Фриске.
«Больно смотреть на измученного раком Юдашкина. Как и Фриске, он начал полнеть. Дай бог ему здоровья!» — написал один из пользователей в социальных сетях.
Летом в семье Юдашкиных произошло радостное событие — на свет появилась внучка модельера. Девочка стала третьим ребенком для его дочери Галины, сообщает портал Teleprogramma.pro.