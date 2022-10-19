Представители «Укроборонпрома» заявили о создании украинского ударного БПЛА

Специалистами украинского оборонно-промышленного концерна «Укроборонпром» разработан национальный беспилотник с дальность полета до 1000 километров и массой боевой части порядка 75 килограммов. Другие характеристики нового БПЛА не приводятся.
Об этом сообщили официальные представители «Укроборонпрома». По их словам, оборонно-промышленные предприятия Украины не делают громких заявлений и стараются «ничего не рассказывать» о своих разработках, которые проходят успешные испытания и находят широкое применение в боевых действиях на территории страны.
Ранее американский миллиардер Илон Маск сообщил о «войне дронов» на Украине, об этом информировал «Царьград».