Представители «Укроборонпрома» заявили о создании украинского ударного БПЛА

Об этом сообщили официальные представители «Укроборонпрома». По их словам, оборонно-промышленные предприятия Украины не делают громких заявлений и стараются «ничего не рассказывать» о своих разработках, которые проходят успешные испытания и находят широкое применение в боевых действиях на территории страны.