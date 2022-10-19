Кардиолог Габинский назвал главные причины внезапной смерти у молодых людей

Случаи внезапной смерти участились среди российской молодежи. Причины этому назвал почетный кардиолог РФ, руководитель Уральского института кардиологии профессор Ян Габинский.
Согласно статистике, сердечно-сосудистые заболевания много лет находятся на первом месте среди всех причин смерти. Часто в больницы поступают 30-летние мужчины с сердечным приступом. Многие из них занимались спортом и вели здоровый образ жизни. Исследования показывают, что смерть наступала в результате поражения коронарных сосудов, а недуг никак себя не проявлял, рассказал кардиолог в комментарии e1.ru.
«У нас эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний, в России смертность от болезней системы кровообращения высокая», — заявил врач.
Главная причина кроется в недообследованности, объяснил Габинский. По его словам, россиянам важно начать как можно раньше посещать специалиста, чтобы вовремя обнаружить проблему.