Кардиолог Габинский назвал главные причины внезапной смерти у молодых людей

Согласно статистике, сердечно-сосудистые заболевания много лет находятся на первом месте среди всех причин смерти. Часто в больницы поступают 30-летние мужчины с сердечным приступом. Многие из них занимались спортом и вели здоровый образ жизни. Исследования показывают, что смерть наступала в результате поражения коронарных сосудов, а недуг никак себя не проявлял, рассказал кардиолог в комментарии e1.ru.