СК показал видео из квартиры в Кудрово, где пьяный отец изрезал девятилетнего сына

Напомним, что мужчина ранее поссорился с женой. Она забрала детей и уехала к матери. Подозреваемый в покушении на убийство встретил девятилетнего сына на улице, когда тот шел в школу. Мужчина завел его к себе домой. Затем он позвонил жене и заявил, что убьет мальчика. Сейчас потерпевший находится в больнице.