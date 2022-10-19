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Нидерланды решили вернуть оператору «Турецкого потока» отозванную лицензию

Экономика
Нидерланды решили вернуть оператору «Турецкого потока» отозванную лицензию

Власти Нидерландов приняли решение вернуть компании, занимающейся обслуживанием газопровода «Турецкий поток», отозванные ранее экспортные лицензии, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Глава венгерского ведомства уточнил, что узнал о таком шаге Нидерландов от министра по вопросам климата и энергетической политики страны Роба Йеттена.

«Вчера он сообщил мне, что голландские власти выдали экспортные лицензии своей компании, и "Газпром" подтвердил, что они получили лицензии», — отметил Сийярто.

По его словам, такое решение означает признание работы газопровода «Турецкий поток» полностью предсказуемой и безопасной в долгосрочной перспективе.
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