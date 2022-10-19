Нидерланды решили вернуть оператору «Турецкого потока» отозванную лицензию

Власти Нидерландов приняли решение вернуть компании, занимающейся обслуживанием газопровода «Турецкий поток», отозванные ранее экспортные лицензии, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава венгерского ведомства уточнил, что узнал о таком шаге Нидерландов от министра по вопросам климата и энергетической политики страны Роба Йеттена.
«Вчера он сообщил мне, что голландские власти выдали экспортные лицензии своей компании, и "Газпром" подтвердил, что они получили лицензии», — отметил Сийярто.
По его словам, такое решение означает признание работы газопровода «Турецкий поток» полностью предсказуемой и безопасной в долгосрочной перспективе.