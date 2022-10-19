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Состояние изрезанного пьяным отцом мальчика из Кудрово оценивают как тяжелое

Происшествия
Состояние изрезанного пьяным отцом мальчика из Кудрово оценивают как тяжелое

Состояние девятилетнего мальчика, который получил ранения при нападении пьяного отца с ножом в Кудрово, оценивают как тяжелое. Об этом сообщает RT.

Пострадавшего госпитализировали во всеволожскую клиническую больницу. Врачи приступили к проведению срочной операции.

Сам инцидент произошел в доме на Столичной улице. Мужчина заперся с ребенком в квартире, угрожая его убить. Злоумышленник трижды воткнул лезвие в шею школьника. Причиной неадекватного поведения мог стать конфликт с супругой, которая несколько месяцев назад забрала детей и уехала жить к матери. Стражи порядка возбудили уголовное дело.
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