Состояние изрезанного пьяным отцом мальчика из Кудрово оценивают как тяжелое

Сам инцидент произошел в доме на Столичной улице. Мужчина заперся с ребенком в квартире, угрожая его убить. Злоумышленник трижды воткнул лезвие в шею школьника. Причиной неадекватного поведения мог стать конфликт с супругой, которая несколько месяцев назад забрала детей и уехала жить к матери. Стражи порядка возбудили уголовное дело.