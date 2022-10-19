Состояние изрезанного пьяным отцом мальчика из Кудрово оценивают как тяжелое

Состояние девятилетнего мальчика, который получил ранения при нападении пьяного отца с ножом в Кудрово, оценивают как тяжелое. Об этом сообщает RT.
Пострадавшего госпитализировали во всеволожскую клиническую больницу. Врачи приступили к проведению срочной операции.
Сам инцидент произошел в доме на Столичной улице. Мужчина заперся с ребенком в квартире, угрожая его убить. Злоумышленник трижды воткнул лезвие в шею школьника. Причиной неадекватного поведения мог стать конфликт с супругой, которая несколько месяцев назад забрала детей и уехала жить к матери. Стражи порядка возбудили уголовное дело.