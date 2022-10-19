Политолог Ищенко раскрыл план США по втягиванию Европы в войну вместо выдохшейся Украины

Пока что Евросоюз отделывается только поставками оружия для украинских солдат, однако вечно стоять в стороне Брюссель не сможет. Власти США грамотно втягивают Европу в военный конфликт. Для этого Вашингтон решился на подрыв «Северных потоков» и организацию аварии на нефтепроводе «Дружба», после чего начались обвинения в адрес Москвы.