Соединенные Штаты подталкивают Европу к войне против России вместо Украины. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.
В колонке для «Военного дела» эксперт раскрыл хитрый план США и отметил, что киевский режим исчерпывает свои возможности на фоне спецоперации РФ. Поэтому продолжать вести боевые действия придется европейским государствам.
Пока что Евросоюз отделывается только поставками оружия для украинских солдат, однако вечно стоять в стороне Брюссель не сможет. Власти США грамотно втягивают Европу в военный конфликт. Для этого Вашингтон решился на подрыв «Северных потоков» и организацию аварии на нефтепроводе «Дружба», после чего начались обвинения в адрес Москвы.
«США делают все, чтобы Европа не отвертелась», — написал Ростислав Ищенко.
Политолог ранее предсказал продолжение провокаций Украины и Запада против России. По его словам, США могут использовать ядерное оружие на подконтрольной Киеву территории для обвинения Москвы в случившемся.