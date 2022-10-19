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Народная милиция ЛНР: за минувшие сутки ВСУ потеряли до 40 человек личного состава

Армия
Народная милиция ЛНР: за минувшие сутки ВСУ потеряли до 40 человек личного состава

За прошедшие сутки украинские националисты понесли значительные потери. Об этом рассказали представители Народной милиции ЛНР.

Сообщается, что в ходе наступательных действий подразделений российской армии и НМ ЛНР был уничтожен один танк, три БМП, 16 единиц спецтехники, а также до 40 человек личного состава ВСУ.

Ранее представители ЛНР сообщили, что 18 октября украинские войска потеряли четыре артиллерийские установки, три бронетранспортера, один танк и более 50 человек личного состава.

Также сообщается, что за прошедшие сутки инженерно-саперные подразделения НМ ЛНР разминировали более 9 гектар территории в районах населенных пунктов Новоомельково и Тецко.

Ранее «Царьград» сообщил, что российские войска продолжают наступательные действия и перехватывают инициативу у ВСУ на Купянском направлении.
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