Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Актриса Сигурни Уивер назвала сиквел «Аватара» адским фильмом

Общество
Актриса Сигурни Уивер назвала сиквел «Аватара» адским фильмом

Актриса Сигурни Уивер высказалась о грядущей кинокартине «Аватар: Путь воды». Звезда первой части назвала сиквел адским фильмом.

Уивер сыграла роль ученой в оригинальном «Аватаре». Про словам актрисы, вторая часть представляет собой фильм о нашей планете.

«Это адский фильм. Это удивительная, очень эмоциональная история, очень личная история, связанная с [режиссером] Джеймсом Кэмероном и великолепным актерским составом!» — приводит слова Уивер ET.

Артистка также рассказала о своей роли в сиквеле. Она воплотит на экране 14-летнюю девочку из народа Нави.

Напомним, Кэмерон начал работать над сиквелом «Аватара» еще в 2009 году. Премьера продолжения намечена на 14 декабря.
аватар актриса сиквел сигурни уивер
Военкоры ФАН
Лучшие в аду