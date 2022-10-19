Актриса Сигурни Уивер назвала сиквел «Аватара» адским фильмом

Актриса Сигурни Уивер высказалась о грядущей кинокартине «Аватар: Путь воды». Звезда первой части назвала сиквел адским фильмом.
Уивер сыграла роль ученой в оригинальном «Аватаре». Про словам актрисы, вторая часть представляет собой фильм о нашей планете.
«Это адский фильм. Это удивительная, очень эмоциональная история, очень личная история, связанная с [режиссером] Джеймсом Кэмероном и великолепным актерским составом!» — приводит слова Уивер ET.
Артистка также рассказала о своей роли в сиквеле. Она воплотит на экране 14-летнюю девочку из народа Нави.
Напомним, Кэмерон начал работать над сиквелом «Аватара» еще в 2009 году. Премьера продолжения намечена на 14 декабря.