Уехавший из России Серебренников снимет фильм о враче-нацисте Йозефе Менгеле

Покинувший Россию режиссер Кирилл Серебренников снимет картину о враче-нацисте. Скандальный кинематографист экранизирует французский роман «Исчезновение Йозефа Менгеле».
Серебренников уже написал сценарий для предстоящего фильма. Съемки начнутся в июне 2023 года, а главную роль в ленте сыграет звезда «Бесславных ублюдков» и «Солта» Аугуст Диль, сообщает Variety.
Сюжет картины расскажет историю врача-нациста Йозефа Менгеле, который в конце Второй мировой войны нашел убежище в Южной Америке. Он загубил тысячи жизней, но так и не был предан суду за свои преступления.