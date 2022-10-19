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Уехавший из России Серебренников снимет фильм о враче-нацисте Йозефе Менгеле

Общество
Уехавший из России Серебренников снимет фильм о враче-нацисте Йозефе Менгеле

Покинувший Россию режиссер Кирилл Серебренников снимет картину о враче-нацисте. Скандальный кинематографист экранизирует французский роман «Исчезновение Йозефа Менгеле».

Серебренников уже написал сценарий для предстоящего фильма. Съемки начнутся в июне 2023 года, а главную роль в ленте сыграет звезда «Бесславных ублюдков» и «Солта» Аугуст Диль, сообщает Variety.

Сюжет картины расскажет историю врача-нациста Йозефа Менгеле, который в конце Второй мировой войны нашел убежище в Южной Америке. Он загубил тысячи жизней, но так и не был предан суду за свои преступления.
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