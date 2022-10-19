Депутат Тен: эвакуированным с Херсонщины дадут сертификаты на недвижимость в других уголках РФ

Призыв к властям Российской Федерации помочь с эвакуацией жителей Херсонской области врио главы региона Владимир Сальдо опубликовал 13 октября. Уже 19 числа населению были разосланы смс-уведомления о срочной эвакуации в связи с угрозой обстрелов со стороны ВСУ. Правда ли, что вынужденным переселенцам с Херсонщины будут давать сертификаты на жилье или земельные участки в других регионах России, рассказал корреспонденту ФАН первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен: