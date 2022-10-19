Депутат Тен: эвакуированным с Херсонщины дадут сертификаты на недвижимость в других уголках РФ

Призыв к властям Российской Федерации помочь с эвакуацией жителей Херсонской области врио главы региона Владимир Сальдо опубликовал 13 октября. Уже 19 числа населению были разосланы смс-уведомления о срочной эвакуации в связи с угрозой обстрелов со стороны ВСУ. Правда ли, что вынужденным переселенцам с Херсонщины будут давать сертификаты на жилье или земельные участки в других регионах России, рассказал корреспонденту ФАН первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен:
«Вчера в закрытом формате мы заслушивали выступления вице-премьера Марата Хуснуллина, где он подробно рассказал о действиях правительства Российской Федерации по поводу обеспечения жилищными сертификатами. Мы знаем, что эта схема работает достаточно эффективно. Я, например, на своем избирательном округе сталкивался с процессом предоставление гражданам жилищных сертификатов в 2019 году, когда было сильное наводнение у нас в Иркутской области в городе Тулун, который сильно пострадал. И тогда несколько десятков тысяч моих земляков получили эти жилищные сертификаты. Поэтому опыт работы в этом направлении у федерального правительства и у регионов есть. Кроме того, Хуснуллин также озвучил, что будут выделяться денежные средства (я услышал цифру 100 тысяч рублей) тем переселенцам из Херсонской области, которые пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины. Это будет компенсация от государства по поводу потери имущества. То есть, дополнительно к жилищным сертификатам еще будут денежные средства выдавать».
На вопрос, как будет решаться вопрос с жилищными сертификатами, если вынужденные переселенцы захотят вернуться в родные края после их освобождения от украинских военных, Тен ответил своим предположением.
«По аналогии с тем, как это происходило, могу предположить. Допустим, человек в Тулуне пострадал от наводнения, ему выдали жилищный сертификат, он приобрел на этот жилищный сертификат недвижимость, допустим, в городе Иркутске, ну или в любом другом городе России, но при этом, если он принял решение возвращаться в Тулун, то это его квартира, его жилье, оно за ним уже осталось. Никто у него это жилье забирать не будет», — поделился своим опытом парламентарий.
Депутат также ответил на вопрос ФАН о том, не планируются ли подобные меры поддержки в отношении жителей южных регионов (Воронежской, Ростовской, Белгородской областей), где также фиксируют прилеты украинских снарядов.
«Я думаю, что вопрос не по адресу. У меня такой информации на сегодняшний день нет. То есть, по Херсонской области принято решение, по другим регионам решение не принято. Но я думаю, что вполне вероятно и дальше этот процесс будет продолжаться. Потому что нужно, конечно, мирных жителей защищать. И вполне вероятно, что ситуация эта может измениться в какой-то обозримой перспективе. Прилеты есть, но войска России выполняют свою военную работу на линиях соприкосновения с украинскими вооруженными формированиями, поэтому я вполне допускаю, что в ближайшем будущем ситуация эта может измениться в лучшую сторону», — подытожил политик.
Ранее о надвигающейся битве за Херсон сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.