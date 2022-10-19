Боремся с тревожностью: три действенных метода, которые спасут от негативных мыслей

Суть практики заключается в следующем: браслет одевается на запястье (его можно купить или сделать самому из любого подходящего материала) и в течение 21 дня нужно попробовать прожить без сплетен, критики, жалоб и недовольств. Если в какой-то из дней все же вырвется слово осуждения или упрека, переоденьте браслет на другую руку и начните все сначала. Продолжайте это упражнение, пока не «продержитесь» 21 день, и результат будет ошеломляющим. Это простое, на первый взгляд, упражнение полностью перестроит ваш мозг, создаст в нем новые нейронные связи и пути решения задач.