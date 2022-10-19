Боремся с тревожностью: три действенных метода, которые спасут от негативных мыслей

Текущий год стал непростым для значительного количества людей. Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», опубликованным в октябре – большая часть населения (около 70%) пребывают в состоянии тревожности. Психолог Александра Миллер рассказала о причинах возникновения тревожного расстройства, а также о способах борьбы с ним.
«Многие путают стресс и тревожность. Стресс — это ответ на раздражитель, на сильное эмоциональное переживание. Стресс может перейти в тревогу, а иногда и в тревожное расстройство. Так происходит, когда человек не пережил травму и любой, напоминающий о ней элемент, запускает механизм, вводящий человека в состояние предвкушения опасности», — объясняет Александра Миллер.
Как правило, чем больше ответственности у человека — тем выше вероятность возникновения тревожного расстройства. Наличие тревожности также зависит от типа личности человека. В таком случае, человек не может расслабиться и при любых обстоятельствах видит худшие перспективы развития событий.
«Решить эту проблему можно только когнитивной-поведенческой терапией, а именно: изменением мыслей и, как следствие, своего поведения», — считает психолог.
В психологии существует несколько упражнений, способных помочь человеку в борьбе с тревожностью.
Упражнение №1: задать себе ряд вопросов и ответить на них.
1. Что свидетельствует за мою тревожную мысль и что против?
2. Как я сам могу объяснить свое тревожное состояние?
3. Что на моем месте сказал бы другой человек?
4. Какие преимущества и недостатки дает мне эта мысль?
5. Эта мысль основана на моем самочувствии или реально случившихся фактах?
6. Какие логические ошибки я допускаю? (Например, нелогично тревожиться о том, что еще не произошло и возможно даже никогда не произойдет).
7. Не забываю ли я о других фактах и не переоцениваю ли значимость мелочей?
8. Не рассуждаю ли я в черно-белых тонах?
9. Не задаю ли я себе вопросов, на которые в принципе нельзя ответить?
10. Не проявляю ли я к себе более высокие требования, чем к другим?
11. Не переоцениваю ли я вероятность наступления негативных событий?
12. Если случится то, чего я боюсь — что в этом самое ужасное?
13. Не принимаю ли я ответственность за вещи, которые не могу контролировать?
Ответив на эти вопросы при отсутствии реальной проблемы – уровень тревожности будет снижаться.
Если человек убежден в существовании реальной проблемы — необходимо разработать стратегию ее решения. В этом поможет упражнение №2: написать минимум десять пунктов о том, какими способами можно разрешить эту задачу и десять подпунктов к каждому из них.
«Что это дает? Вы будете видеть перед собой всю картину происходящего и все возможные варианты развития событий», — пояснила психолог.
Невероятно действенным считается упражнение №3 с фиолетовым браслетом, которое изобрел священник Уилл Боуэн.
По мнению Александры Миллер, при выполнении упражнения возрастает самоконтроль, человек имеет возможность управлять своими мыслями и словами, что очень важно для каждого.
Суть практики заключается в следующем: браслет одевается на запястье (его можно купить или сделать самому из любого подходящего материала) и в течение 21 дня нужно попробовать прожить без сплетен, критики, жалоб и недовольств. Если в какой-то из дней все же вырвется слово осуждения или упрека, переоденьте браслет на другую руку и начните все сначала. Продолжайте это упражнение, пока не «продержитесь» 21 день, и результат будет ошеломляющим. Это простое, на первый взгляд, упражнение полностью перестроит ваш мозг, создаст в нем новые нейронные связи и пути решения задач.
«Не забывайте, что только контроль ваших мыслей и направление их в нужное вам русло даст качественный результат. Релаксации и спорт — приятное дополнение, которое усилит желаемый эффект», — заключила Александра Миллер.
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