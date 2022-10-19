События на Украине к 12:00 19 октября: попытка ВСУ взять ЗАЭС, Зеленский уволил скандального посла

Активность ВСУ в Запорожской области не ограничивается обстрелами. Лидер движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовятся к наступлению в сторону Энергодара, чтобы захватить ЗАЭС. В беседе с журналистами РИА Новости он рассказал, что десант ВСУ на 30 катерах уже пытался совершить высадку для штурма объекта, однако данная военная акция была пресечена союзными силами. В дальнейшем стоит ждать новых подобных провокаций.