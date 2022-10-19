События на Украине к 12:00 19 октября: попытка ВСУ взять ЗАЭС, Зеленский уволил скандального посла

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 19 октября.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с раннего утра проявляют большую активность в Запорожской области. Так, они серьезно нарастили интенсивность обстрелов Энергодара и местной АЭС, что спровоцировало проблемы с электричеством как в городе, так и непосредственно на стратегическом объекте.
Под ударом армии киевского режима оказалась энергодарская администрация, атакованная снарядами, выпущенными из поставленных США реактивных систем залпового огня и дороги на въезде в город. Аварийные бригады приступили к устранению последствий обстрела. Сейчас уже восстановлено электропитание блоков Запорожской АЭС, ведутся работы в городе.
Активность ВСУ в Запорожской области не ограничивается обстрелами. Лидер движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовятся к наступлению в сторону Энергодара, чтобы захватить ЗАЭС. В беседе с журналистами РИА Новости он рассказал, что десант ВСУ на 30 катерах уже пытался совершить высадку для штурма объекта, однако данная военная акция была пресечена союзными силами. В дальнейшем стоит ждать новых подобных провокаций.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о планах властей об эвакуации мирных жителей региона с правого на левый берег Днепра из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Таким образом, за неделю планируют переместить около 50–60 тыс. человек. Данная инициатива касается преимущественно населения Александровского, Белозерского, Бериславского и Снигиревского муниципалитетов.
Кроме того, по данным РИА Новости, власти административного центра региона советуют горожанам временно покинуть Херсон в целях безопасности. Соответствующие оповещения активно распространяются через СМС сегодня утром, как раз после попытки украинской армии разрушить Антоновский мост с помощью ракет комплекса HIMARS.
Тем не менее на фоне объявленной эвакуации замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подчеркнул, что сдавать столицу региона никто не собирается, готовящего большое наступление противника там ждет серьезный отпор.
Также в результате ударов по Днепропетровской области был разрушен энергетический объект, после чего часть Кривого Рога и окрестных населенных пунктов были обесточены. Поражение подобных целей стало ответом ВС РФ на провокационные украинские диверсии. Атакуются объекты по всей стране, в том числе и на территории Киева.
Однако нельзя не отметить, что такого рода российские удары не могут привести к радиационному заражению, как в случаях атак ВСУ на ЗАЭС.
Ситуация в Донбассе
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» сообщил, что обстановка на линии соприкосновения в его регионе находится под полным контролем.
По его словам, в Бахмуте (бывший Артемовск), где действуют российские добровольцы, идет борьба за каждый клочок земли. В то же время он отметил, что украинская армия подтягивает туда дополнительные резервы.
При этом Вооруженные силы Украины продолжают террористические обстрелы мирных городов присоединившихся к РФ регионов. Так, под огнем ВСУ с начала текущих суток в ДНР оказались населенные пункты Донецк, Красный Партизан и Пантелеймоновка. В соседней Луганской Народной Республике после полуночи ракетами РСЗО HIMARS был атакован город Попасная.
Тем не менее союзные силы продолжают бои по всей линии соприкосновения, оказывая врагу достойный отпор.
Украина
Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко заявил, что «Нафтогазу» в этом году удалось накопить только 14,2 млрд из необходимых 19 млрд кубометров газа. Кроме того, власти смогли собрать 1,9 млрд тонн угля вместо 2,6 млрд. По этой причине, отмечает чиновник, гражданам на подведомственной Киеву территории нужно готовиться к тяжелой зиме.
На этом фоне он посоветовал соотечественникам прибегнуть к тепловой миграции и призвал людей поискать варианты, позволяющие комфортно пережить холода. В качестве возможной альтернативы он назвал родственников в селах, поскольку люди там привыкли заблаговременно запасать топливо и закупаются дровами с самого лета.
Также украинский президент Владимир Зеленский все же был вынужден уволить с поста посла в Казахстане дипломата Петра Врублевского. Ранее этот деятель спровоцировал международный скандал своими экстремистскими высказываниями о том, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Эти слова в конце августа вызвали волну протестов и возмущений в РФ и Казахстане.
Параллельно с этим появились данные о том, что украинские власти завершили формирование специальных полицейских отрядов, в задачи которых входит зачистка и фильтрация населения на территориях, которые Киев хочет занять. Отмечается, что на сборах силовиков обучают по стандартам и пособиям, составленным в США на основе американского опыта в Афганистане и Ираке.
Тем временем к дискуссии на тему российско-украинского конфликта вслед за Илоном Маском присоединился еще один американский миллиардер — Билл Экман. Он заявил, что видит путь к урегулированию ситуации лишь в территориальных уступках со стороны Киева.