Захарова: США принуждают страны Запада к изоляции России

Власти США заставляют страны коллективного Запада прибегнуть к изоляции РФ. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В авторской программе на радио Sputnik она обратилась к государствам-членам Евросоюза с призывом задаться вопросом, куда они таким образом толкают мировое сообщество.
«Примеров того, как навязывается концепция изоляции, предостаточно. Все прекрасно понимают, что стоят за этим США, коллективный Запад, который они таким вот образом консолидировали», — привели слова Захаровой в издании «Подмосковье Сегодня».
Ранее по этому поводу высказалась глава МИД Франции Катрин Колонна. Она назвала изолирование России «худшей политикой» и выступила за сохранение каналов связи с Москвой.