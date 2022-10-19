Госдума обсудит с Минобороны РФ отсрочку от мобилизации для многодетных отцов

Депутаты Государственной думы в закрытом режиме обсудят с Минобороны России вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для многодетных отцов, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поручил комитету по обороне предоставить согласованное с Министерством обороны РФ решение проблемы. Согласно указаниям Генштаба, отсрочка должна предоставляться отцам с тремя и более детьми до 16 лет, но на деле военкоматы часто не следуют этому правилу, написал Метелев в своем Telegram-канале.
«Будет закрытое обсуждение», — говорится в публикации парламентария.
Поправки в федеральный закон «О мобилизации» будут направлены на имя заместителя министра обороны России Николая Панкова, сообщила председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.