Госдума обсудит с Минобороны РФ отсрочку от мобилизации для многодетных отцов

Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поручил комитету по обороне предоставить согласованное с Министерством обороны РФ решение проблемы. Согласно указаниям Генштаба, отсрочка должна предоставляться отцам с тремя и более детьми до 16 лет, но на деле военкоматы часто не следуют этому правилу, написал Метелев в своем Telegram-канале.