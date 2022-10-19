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Вера Брежнева возвращается на сцену с украинской песней

Шоу-бизнес
Вера Брежнева возвращается на сцену с украинской песней

Певица Вера Брежнева все же решила вернуться к творчеству и анонсировала выход новой композиции на украинском языке. Песня называется «Вишиванка».

Полгода Брежнева хранила творческое молчание и только жаловалась поклонникам на свое моральное состояние. Многие подумали, что дело пахнет разводом с продюсером Константином Меладзе. Теперь певица решила вернуться на сцену с хитом на родном языке.

Украинские звезды в последнее время предпочитают петь на языке своей страны. Раскритиковавшие спецоперацию Макс Барских и Светлана Лобода не стали исключением. При этом артисты иногда возвращаются к русскоязычным песням, за что подвергаются критике со стороны сограждан.
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