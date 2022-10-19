Вера Брежнева возвращается на сцену с украинской песней

Украинские звезды в последнее время предпочитают петь на языке своей страны. Раскритиковавшие спецоперацию Макс Барских и Светлана Лобода не стали исключением. При этом артисты иногда возвращаются к русскоязычным песням, за что подвергаются критике со стороны сограждан.