Даня Милохин отказался эмигрировать в США

Звезда TikTok и рэпер Даня Милохин отреагировал на слухи о его эмиграции в США. Блогер опроверг подобные сообщения и пояснил, что американская виза ему нужна для других целей.
Экс-участница тикток-хауса Dream Team Маруся Климова рассказала в одном из интервью, что ее бывшие коллеги по дому Аня Покров, Артур Бабич и Маха Горячева уже покинули Россию, а Милохин делает американскую визу. Однако тиктокер отказался эмигрировать в Соединенные Штаты.
«Я сделал визу, но переезжать не собираюсь. Хочу встретиться с моими ребятами из команды Dream Team, поснимать тиктоки, пожить, поделиться эмоциями», — рассказал блогер в комментарии Super.ru.
Рэпер отметил, что у него не получилось бы эмигрировать, даже если бы он хотел. Почти все дела и проекты Милохина в России. Тиктокер добавил, что очень сильно любит свою Родину.