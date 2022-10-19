Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Огромная крыса упала с потолка в тарелку посетителя ресторана в Приморье

Происшествия
Огромная крыса упала с потолка в тарелку посетителя ресторана в Приморье

Падение крысы испортило жителям Приморского края поход в один из ресторанов в городе Находка. Агрессивное животное упало с потолка в тарелку посетителей и попыталось напасть на гостей заведения, сообщил Telegram-канал Mash.

После неудачных атак внушительного размера крыса скрылась в неизвестном направлении. Сидящие за столом люди в ужасе разбежались, а одна из женщин с ногами забралась на диван. Руководители ресторана заявили, что впервые видели грызуна в зале для посетителей, до этого животные обитали лишь в мусорном контейнере.
крыса приморье ресторан нападение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду