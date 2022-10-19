Огромная крыса упала с потолка в тарелку посетителя ресторана в Приморье

После неудачных атак внушительного размера крыса скрылась в неизвестном направлении. Сидящие за столом люди в ужасе разбежались, а одна из женщин с ногами забралась на диван. Руководители ресторана заявили, что впервые видели грызуна в зале для посетителей, до этого животные обитали лишь в мусорном контейнере.