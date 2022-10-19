Аналитик Моисеев рассказал, какие грузы для ВСУ могли быть доставлены в Польшу из США

США, Великобритания и Австралия могли доставить в Польшу партию необычных и потенциально опасных военных грузов для ВСУ. Об этом сообщил обозреватель Игорь Моисеев.
За последние дни в польском аэродроме Жешув приземлилось несколько самолетов военно-транспортной авиации западных стран, их содержимое предназначено для украинской армии, отметил журналист Игорь Моисеев в статье для издания «Свободная Пресса».
Запад мог предоставить ВСУ различные системы для борьбы с БПЛА-камикадзе и ударные подводные беспилотники, и даже компоненты «грязной» атомной бомбы, предупредил Моисеев. Он отметил, что этими же бортами на Украину из США, Великобритании и Австралии могли прибыть группы западного спецназа и наемников для непосредственного участия в боевых действиях против ВС РФ.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о продолжении поддержки киевского режима государствами Североатлантического альянса, об этом писал «Царьград».