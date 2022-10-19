Аналитик Моисеев рассказал, какие грузы для ВСУ могли быть доставлены в Польшу из США

Запад мог предоставить ВСУ различные системы для борьбы с БПЛА-камикадзе и ударные подводные беспилотники, и даже компоненты «грязной» атомной бомбы, предупредил Моисеев. Он отметил, что этими же бортами на Украину из США, Великобритании и Австралии могли прибыть группы западного спецназа и наемников для непосредственного участия в боевых действиях против ВС РФ.