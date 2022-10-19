Кедми рассказал, как повлияет назначение Суровикина на ход проведения спецоперации

Назначение генерала армии Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировкой войск ВС РФ в зоне спецоперации на Украине значительно повысит эффективность действий подразделений российской армии на этом направлении. Об этом заявил военный и политический эксперт Яков Кедми.
По мнению эксперта, создание единого командование российской военной группировки на Украине будет способствовать ускорению выполнения задач спецоперации. Также Кедми отметил большой боевой опыт генерала армии Суровикина и его способность быстро и точно оценивать оперативную обстановку, и принимать верные решения, передает SM.News.