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Кедми рассказал, как повлияет назначение Суровикина на ход проведения спецоперации

Армия
Кедми рассказал, как повлияет назначение Суровикина на ход проведения спецоперации

Назначение генерала армии Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировкой войск ВС РФ в зоне спецоперации на Украине значительно повысит эффективность действий подразделений российской армии на этом направлении. Об этом заявил военный и политический эксперт Яков Кедми.

По мнению эксперта, создание единого командование российской военной группировки на Украине будет способствовать ускорению выполнения задач спецоперации. Также Кедми отметил большой боевой опыт генерала армии Суровикина и его способность быстро и точно оценивать оперативную обстановку, и принимать верные решения, передает SM.News.
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