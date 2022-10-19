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Ряд объектов гражданской инфраструктуры в Керчи эвакуировали после сообщений о минировании

Происшествия
Ряд объектов гражданской инфраструктуры в Керчи эвакуировали после сообщений о минировании

Все детские сады, школы, колледжи, промышленные предприятия и церкви в Керчи были срочно эвакуированы. Причиной этому стало анонимное сообщение об угрозе взрыва, передает пресс-служба местного МЧС.

В спасательном ведомстве отметили, что подобные эвакуации проводятся ежедневно с начала октября. Однако в список «минирования» ранее попадали не все граждански объекты города. К примеру, сегодня сирена впервые прозвучала на Керченском металлургическом заводе. Спустя два часа сотрудников предприятия отпустили домой.
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