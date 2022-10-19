Власти Кургана потратили на новую иллюминацию 11 млн рублей

В мэрии Кургана объяснили необходимость монтажа новых элементов городской подсветки.
По данным пресс-службы мэрии, административно-техническая инспекция проводила госзакупку не новогодних украшений, а в рамках благоустройства Кургана. Поясняется, что речь идет об установке круглогодичных элементов подсветки в виде световых консолей и панелей, сообщает УралПолит.Ru.
В итоге они должны появиться на улицах Омская, Бурова-Петрова, Гоголя, Шадринском тракте, на мосту «Корвет», Сталинградской площади улице и на площади имени Ленина в Кургане. На эти цели из бюджета города Кургана выделяется 10 миллионов 993 тысячи рублей.