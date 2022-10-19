Forbes предупредил о риске глобальной дестабилизации из-за потолка цен на российскую нефть

По словам авторов статьи, если Европа и США запретят импорт российской нефти, Москва перенаправит свое сырье другим странам. Именно этим она сейчас и занимается, экспортируя ресурс в Китай и Индию, которые, несмотря на западные санкции, остаются крупными клиентами России.