Forbes предупредил о риске глобальной дестабилизации из-за потолка цен на российскую нефть

Решение западных стран ввести потолок цен на российскую нефть не может гарантировать результат, на который рассчитывают его инициаторы. «Благие намерения» сторонников ограничения могут обернуться глобальной дестабилизацией, предупреждает издание Forbes.
Экономисты не рекомендуют прибегать к искусственному регулированию цен, объясняя это возможностью возникновения негативных последствий подобной политики – дефицита и излишек. В этой связи издание призывает ответственно оценить, что за собой повлечет введение ценового «потолка».
По словам авторов статьи, если Европа и США запретят импорт российской нефти, Москва перенаправит свое сырье другим странам. Именно этим она сейчас и занимается, экспортируя ресурс в Китай и Индию, которые, несмотря на западные санкции, остаются крупными клиентами России.
Кроме того, в ответ на ограничения Москва может сократить поставки газа, что приведет к подорожанию электроэнергии. Это спровоцирует новый виток глобальной нестабильности, и итог введения «потолка» цен окажется полной противоположностью его первоначальной цели.