Матвиенко предложила наказывать сенаторов за опоздания на работу

Опаздывающих на работу сенаторов необходимо наказывать, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Некоторые парламентарии позволяют себе опаздывать на заседания и другие важные встречи на 10-20 минут. Матвиенко обратила внимание, что во многих коммерческих фирмах за подобные проступки штрафуют или лишают премии.
Спикер Совфеда поручила комитету по регламенту разработать положение о «мерах ответственности и привлечении к наказанию». Этот документ необходим для регулирования режима рабочего дня сенаторов.