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Матвиенко предложила наказывать сенаторов за опоздания на работу

Общество
Матвиенко предложила наказывать сенаторов за опоздания на работу

Опаздывающих на работу сенаторов необходимо наказывать, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Некоторые парламентарии позволяют себе опаздывать на заседания и другие важные встречи на 10-20 минут. Матвиенко обратила внимание, что во многих коммерческих фирмах за подобные проступки штрафуют или лишают премии.

Спикер Совфеда поручила комитету по регламенту разработать положение о «мерах ответственности и привлечении к наказанию». Этот документ необходим для регулирования режима рабочего дня сенаторов.
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