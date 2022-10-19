Королевский эксперт Анджела Левин раскрыла факты измены принца Гарри Меган Маркл

Королевский эксперт и писательница Анджела Левин раскрыла факты предательства принца Гарри. По ее словам, он изменял Меган Маркл с моделью Сарой-Анной Маклин.
Левин поделилась в социальных сетях фрагментом ее книги о королевской семье, которая в скором времени увидит свет. Она рассказала, что в начале отношений с Маркл принц Гарри ходил на свидания с Маклин.
«Гарри тут же взял ее телефон и начал буквально «бомбардировать» сообщениями. На тот момент он встречался с Меган, но несколько раз ходил на свидания с Сарой. Она другая — совсем не пьет, на своей волне», — привела Левин слова друга принца Гарри.
Она также отметила, что модель явно была во вкусе герцога Сассекского и могла бы занять место герцогини. Маклин обладает утонченным вкусом и увлекается модой.