Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Кива спрогнозировал смещение Зеленского с поста главы Украины из-за бунтов в стране

Политика
Кива спрогнозировал смещение Зеленского с поста главы Украины из-за бунтов в стране

Скорые протесты на Украине спровоцируют уход ее президента Владимира Зеленского со своего поста. Так считает бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Он поделился соответствующим прогнозом с подписчиками личного Telegram-канала.

«Бунты внутри Украины, вызванные холодом и голодом, приведут к смещению Зеленского от власти, а значит дадут возможность людям сохранить свои жизни», — подчеркнул Кива.

Ранее политолог Дмитрий Петровский констатировал, что украинский лидер оказался в безвыходном положении на международной арене и в связи с этим впал в паническое состояние. Подробнее об этом он рассказал в интервью «Журналистской правде».
кива украина зеленский
Военкоры ФАН
Лучшие в аду