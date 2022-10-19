Кива спрогнозировал смещение Зеленского с поста главы Украины из-за бунтов в стране

Скорые протесты на Украине спровоцируют уход ее президента Владимира Зеленского со своего поста. Так считает бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
Он поделился соответствующим прогнозом с подписчиками личного Telegram-канала.
«Бунты внутри Украины, вызванные холодом и голодом, приведут к смещению Зеленского от власти, а значит дадут возможность людям сохранить свои жизни», — подчеркнул Кива.
Ранее политолог Дмитрий Петровский констатировал, что украинский лидер оказался в безвыходном положении на международной арене и в связи с этим впал в паническое состояние. Подробнее об этом он рассказал в интервью «Журналистской правде».