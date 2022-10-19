Власти Ейска показали, как выглядят квартиры в поврежденной при крушении Су-34 девятиэтажке

Десятки квартир получили повреждения при крушении военного самолета возле девятиэтажного дома в Ейске. Представители районной администрации поделились кадрами обгоревших жилищ.
Напомним, 17 октября бомбардировщик Су-34 рухнул в черте города во время набора высоты для выполнения тренировочного полета. Предварительно, у самолета загорелся один из двигателей.
Летчики успели катапультироваться. Жертвами авиационной катастрофы стали 15 человек, в том числе трое детей. Еще 43 гражданам потребовалась медицинская помощь.