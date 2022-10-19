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Власти Ейска показали, как выглядят квартиры в поврежденной при крушении Су-34 девятиэтажке

Происшествия
Власти Ейска показали, как выглядят квартиры в поврежденной при крушении Су-34 девятиэтажке

Десятки квартир получили повреждения при крушении военного самолета возле девятиэтажного дома в Ейске. Представители районной администрации поделились кадрами обгоревших жилищ.

Напомним, 17 октября бомбардировщик Су-34 рухнул в черте города во время набора высоты для выполнения тренировочного полета. Предварительно, у самолета загорелся один из двигателей.

Власти Ейска показали, как выглядят квартиры в поврежденной при крушении Су-34 девятиэтажке

Летчики успели катапультироваться. Жертвами авиационной катастрофы стали 15 человек, в том числе трое детей. Еще 43 гражданам потребовалась медицинская помощь.
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