Врач Продеус назвал анализы для определения уровня иммунитета

Прежде всего врач советует сделать общий клинический анализ крови, так как он поможет выявить хронические воспаления. Эксперт отметил, что важен не только уровень лейкоцитов, но и абсолютное количество всех клеток крови, в частности — нейтрофилов, которые защищают организм от инфекций, передает сетевое издание «Губерния».