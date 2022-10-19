Врач Продеус назвал анализы для определения уровня иммунитета

Уровень иммунитета в организме легко можно определить по нескольким анализам. Что именно следует в первую очередь проверить, рассказал педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус.
Прежде всего врач советует сделать общий клинический анализ крови, так как он поможет выявить хронические воспаления. Эксперт отметил, что важен не только уровень лейкоцитов, но и абсолютное количество всех клеток крови, в частности — нейтрофилов, которые защищают организм от инфекций, передает сетевое издание «Губерния».
Зачастую падение уровня нейтрофилов у детей свидетельствует о скрытом железодефиците и недостатке витамина D, что делает ребенка уязвимым перед инфекциями. Также специалист рекомендует сдавать посев из горла и полости рта. Это исследование помогает определить состояние местного мукозального иммунитета слизистых оболочек.