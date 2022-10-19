Анна Шафран назвала Даню Милохина деградантом и сфабрикованной фигурой

По мнению Шафран, блогер возник не сам по себе. Тиктокера эксплуатируют на предмет продвижения соответствующей идеологии, убеждена журналистка. Эта идеология коренным образом противоречит той политике, которую провозгласили в России на государственном уровне, констатировала телеведущая.