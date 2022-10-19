Анна Шафран назвала Даню Милохина деградантом и сфабрикованной фигурой

Журналистка и телеведущая Анна Шафран жестко раскритиковала блогера и рэп-исполнителя Даню Милохина. Она назвала тиктокера деградантом и фигурой, сфабрикованной для продвижения определенной идеологии.
Шафран возмутилась, что в столь трудное для страны время на Первом канале вышел новый сезон «Ледникового периода». Особенно журналистку неприятно поразило участие в проекте Милохина.
«А Первый канал запускает шоу какое? Где участвует этот деградант Даня Милохин, полумальчик-полудевочка, абсолютно сфабрикованная политтехнологически кукла, такая фигура», — заявила телеведущая в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
По мнению Шафран, блогер возник не сам по себе. Тиктокера эксплуатируют на предмет продвижения соответствующей идеологии, убеждена журналистка. Эта идеология коренным образом противоречит той политике, которую провозгласили в России на государственном уровне, констатировала телеведущая.