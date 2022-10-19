Сальдо подтвердил намерение не сдавать Херсон украинским войскам

Российское военное командование не намерено сдавать Херсон ВСУ, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
С заявлением политик выступил в среду, опровергнув сообщения о якобы возможной сдаче города украинским военным на фоне попыток киевского режима усилить наступление на юге Украины.
Ранее слухи опроверг замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он заявил, что Херсон никто не планировал сдавать. Мирному населению рекомендовали покинуть районы в правобережной части области и перебраться на левобережную, передает RT.